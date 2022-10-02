Железняков об уходе Трусовой из группы Тутберидзе: «Скатертью дорожка. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Алексей Железняков Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал уход Александры Трусовой к тренеру Светлане Соколовской.

«Я не знаю точно, потому что я не был в «Хрустальном», но, если на самом деле Трусова ушла, то скатертью дорожка. Если Александра считает, что это ей поможет, то пусть поможет, в чем я сильно сомневаюсь.

Я очень спокойно отношусь к этому переходу, пусть идет дальше и ищет новых тренеров. Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ей это дальше прогрессировать и развиваться? Очень сомневаюсь. Нет, не поможет», – сказал Железняков.

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