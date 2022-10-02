Продюсер Яна Рудковская высказалась о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Я дружу с Сашей, ее семьёй, у меня очень хорошие отношения с ней. Это потрясающая девочка. Хорошо ее знаю, она год тренировалась у Евгения (Плющенко). Удивительно, что сначала девочки перешли в наш штаб, потом и Алена (Косторная), и Саша вернулись к Этери Тутберидзе. И снова ушли…

Надеюсь, никто не будет говорить сейчас, что их кто‑то переманил. Сложно что‑то комментировать. Думаю, что Саша вообще ничего комментировать не будет. Не ее стиль. Это ее решение, она взрослый спортсмен, отдающий себе отчет.

После чемпионата мира в Стокгольме Саша возвращалась от нас к Этери Георгиевне в великолепной спортивной форме и в суперформе со штабом Тутберидзе подошла к Олимпиаде. Она стала бронзовым призером чемпионата мира у нас, потом завоевала серебро ОИ в Пекине со штабом Тутберидзе! Но об этом ли мечтала эта девочка? Думаю, что нет.

Желаю ей реализовать со Светланой Соколовской все свои спортивные мечты. Светлана прекрасный тренер и человек. И Марк Кондратюк, и Саша Самарин у нее – потрясающие ребята! Софья Самоделкина – прекрасный спарринг‑партнер, эта девочка умеет прыгать четвертные. Саша любит сильных вокруг себя», – сказала Рудковская.

😱 Трусова 2-й (!) раз уходит от Тутберидзе: будет тренироваться в ЦСКА – со своим парнем и суперюниоркой Самоделкиной