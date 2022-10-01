«Трусова и Кондратюк скорее будут помогать друг другу. Не думаю, что отношения станут преградой». Гербольдт о переходе фигуристки к Соколовской

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила новость о переходе Александры Трусовой к Светлане Соколовской.

Ранее Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

– Мое отношение хорошее, поскольку я работала со Светланой Владимировной, мы работаем в одном клубе. Она прекрасный тренер, прекрасный человек. Пожелаю им удачи в совместной работе.

– Сможет ли Трусова удержать свой уровень под руководством нового наставника?

– Я думаю, что сможет, поскольку Светлана Владимировна и вся ее команда работает с высоким уровнем спортсменов. Для нее это не первый спортсмен такого уровня. Я думаю, она справится.

– У Соколовской тренируется Марк Кондратюк, молодой человек Трусовой. Не помешают ли их отношения работе?

– Они вполне взрослые люди. Скорее будут помогать друг другу. Не думаю, что это станет какой-то преградой, – сказала Гербольдт.

Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)