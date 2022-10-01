Лайшев о словах Баха: «Пусть заткнется и продолжает работать. Мы без него разберемся, участвовать нам или нет»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Надеюсь, что идея вернуть Россию – это разумный голос, который должен быть на международной арене. По идее, он должен был сказать просто – вернуть, не ставя никаких условий. Говорить, чтобы кто-то подписал осуждение спецоперации – это не его ума дело.
Спортсмены должны быть вне политики. И участвовать во всех международных соревнованиях. Это же в интересах всего мирового сообщества.
Я не думаю, что это выглядит как шантаж. Потому что он и сам тренер. Да и все понимают, что неучастие наших спортсменов превратит соревнования в кислую кашу.
Даже известный тренер не имеет права рассуждать о том, кто поддерживает спецоперацию, а кто нет. Пусть заткнется и продолжает работать. Мы без него разберемся, участвовать нам или нет. Мы лучшие и всех победим!» – сказал Лайшев.