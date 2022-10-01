Лайшев о словах Баха: «Пусть заткнется и продолжает работать. Мы без него разберемся, участвовать нам или нет»

Президент прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Надеюсь, что идея вернуть Россию – это разумный голос, который должен быть на международной арене. По идее, он должен был сказать просто – вернуть, не ставя никаких условий. Говорить, чтобы кто-то подписал осуждение спецоперации – это не его ума дело.

Спортсмены должны быть вне политики. И участвовать во всех международных соревнованиях. Это же в интересах всего мирового сообщества.

Я не думаю, что это выглядит как шантаж. Потому что он и сам тренер. Да и все понимают, что неучастие наших спортсменов превратит соревнования в кислую кашу.

Даже известный тренер не имеет права рассуждать о том, кто поддерживает спецоперацию, а кто нет. Пусть заткнется и продолжает работать. Мы без него разберемся, участвовать нам или нет. Мы лучшие и всех победим!» – сказал Лайшев.