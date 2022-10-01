Рудковская о заявлении Баха: «У наших ребят, которые живут спортом, мечту даже не забирают, а крадут по беспределу»

, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию , отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Больше всего мне жаль спортсменов, которые попали под политические санкции! Очень уважала Томаса Баха – главу МОК, но читаю сегодняшнее его интервью и понимаю, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далеком прошлом.

Обидно! Больно! Страшно за наших ребят! За моего сына, за всех мальчишек и девчонок, которые живут и дышат спортом! У которых есть мечта! А у них эту мечту просто даже не забирают, а крадут по беспределу, нарушая все принципы спортивного движения и втягивают тем самым в политику», – написала Рудковская.