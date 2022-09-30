Гран-при среди юниоров. Шимада, Чиба, Ким Чхэ Ен, Ким Мин Чхэ, Ань Сянъи, Репонд представят произвольные программы

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Венгрии женское катание Гран-при среди юниоров Клэр Сио Чэ Ен Ким Ким Мин Чхэ Лорин Шильд Кимми Репонд Мао Шимада Хисуэ Хан Полина Джуманиязова Моне Чиба Кара Юн Ань Сянъи Фигурное катание

30 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске девушки выйдут на лед с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Восьмая разминка

38. Полина Джуманиязова (Венгрия)

39. Кара Юн (Канада)

40. Клэр Сио (США)

41. Иида Кархунен (Финляндия)

42. Хисуэ Хан (Южная Корея)

43. Кимми Репонд (Швейцария)

Девятая разминка

44. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)

45. Лорин Шильд (Франция) 

46. Ань Сянъи (Китай)

47. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

48. Мао Шимада (Япония)

49. Моне Чиба (Япония)

Положение после короткой программы

1. Моне Чиба (Япония) – 70,16

2. Мао Шимада (Япония) – 68,81

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 67,61

4. Ань Сянъи (Китай) – 65,40

5. Лорин Шильд (Франция) – 60,15

6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 59,47

7. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,39

8. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 59,17

9. Иида Кархунен (Финляндия) – 57,53

10. Клэр Сио (США) – 57,23

11. Кара Юн (Канада) – 57,08

12. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 56,58

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные