Гран-при среди юниоров. Йошиока, Моримото, Клейн, Бруссард, Чха Ен Хен выступят с короткими программами

29 сентября в Гданьске стартует пятый этап Гран-при среди юниоров. Юноши представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Юниоры

Начало – 19.20 по московскому времени. Трансляция – на YouTube-канале ISU.

Первая разминка

1. Рега Моримото (Япония)

5. Алек Гинзбург (Канада)

Вторая разминка

7. Чха Ен Хен (Южная Корея)

8. Раффаэле Франческо Зич (Италия)

Третья разминка

12. Никита Козлов (Казахстан)

15. Рио Морита (Канада)

Четвертая разминка

17. Наоки Росси (Швейцария)

19. Джозеф Клейн (США)

21. Франсуа Пито (Франция)

22. Лукас Бруссард (США)

Пятая разминка

24. Нозому Йошиока (Япония)

25. Майкл Си (США)

28. Давид Бондарь (Канада)