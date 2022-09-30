Мемориал Ондрея Непелы. Левито, Хэ Ин Ли, Гутманн, Мейте, Бржезинова покажут короткие программы

30 сентября на турнире по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы женщины представят короткие программы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени.
Первая разминка
2. Майя Маззара (Франция)
3. Регина Шерманн (Венгрия)
4. Изабо Левито (США)
Вторая разминка
6. Элишка Бржезинова (Чехия)
7. Александра Головкина (Литва)
9. Мэ Беренис Мейте (Франция)
Третья разминка
11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
13. Лара Наки Гутманн (Италия)
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Левито, Хэ Ин Ли, Васильев, Чха Чжун Хван