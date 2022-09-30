Глава Международного олимпийского комитета ( ) не готов ответить на вопрос, смогут ли российские спортсмены принять участие в Олимпиаде-2024 в .

«Я уже несколько месяцев обсуждаю Россию с десятками глав государств и премьер-министров: никто из них не может сказать мне, когда и как закончится спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

Тем, кто спрашивает меня, как МОК поведет себя в вопросе допуска россиян к следующей , я отвечаю: кто я такой, чтобы знать и мочь говорить об этом?» – сказал Бах.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности