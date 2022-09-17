Ирина Роднина: «МОК всегда говорил, что он вне какой-либо политики. А теперь Томас Бах сам себе противоречит»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.

«Очень многие федерации задают вопросы, люди задают вопросы. Федерации многое теряют. Все прекрасно понимают – если спортсмен допускает ошибку, последует наказание. Но если за спортсменом не стоит каких-либо нарушений, почему он в такой ситуации?

Это чисто политический вопрос. Международный олимпийский комитет (МОК) всегда говорил, что он вне какой-либо политики. Бах сам прибавил новый лозунг – «вместе». А теперь, получается, он сам себе противоречит.

Разговоры ведутся. Есть мероприятия, например, под эгидой ЮНЕСКО. Не весь спорт находится в окружении МОК. А есть еще и национальные виды спорта. Все прекратить это невозможно. Поэтому это медленно возвращается», – сказала Роднина.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности