Гран-при среди юниоров. Голубева и Мур, Вуйламоз и Жинио, Серова и Хобта выйдут на лед с произвольными программами

30 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске пары выступят с произвольными программами.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Произвольная программа
Начало – 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Вторая разминка
3. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
4. Икси Ян – Шенъян Ден (Китай)
5. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)
Третья разминка
6. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
7. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
Положение после короткой программы
1. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 58,03
2. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 56,94
3. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 55,23
4. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 47,94
5. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 45,23
6. Икси Ян – Шенъян Ден (Китай) – 43,93