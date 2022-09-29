Гран-при среди юниоров. Голубева и Мур, Вуйламоз и Жинио, Серова и Хобта выйдут на лед с произвольными программами

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30 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске пары выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Произвольная программа

Начало – 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Вторая разминка

3. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

4. Икси Ян – Шенъян Ден (Китай)

5. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)

Третья разминка

6. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

7. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

8. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Положение после короткой программы

1. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 58,03

2. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 56,94

3. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 55,23

4. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 47,94

5. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 45,23

6. Икси Ян – Шенъян Ден (Китай) – 43,93

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

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