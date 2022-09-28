Гран-при среди юниоров. Голубева и Гиотопулос Мур, Вуиламо и Жиньо, Мураками и Моригути выйдут на лед с короткими программами

29 сентября в Гданьске стартует пятый этап Гран-при среди юниоров. Спортивные пары представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Пары

Начало – 17.15 по московскому времени. Трансляция – на YouTube-канале ISU.

Первая разминка

1. Инес Мудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

3. Каталин Янне Салацки – Лукас Реселер (Германия)

Вторая разминка

4. Икси Ян – Шенъян Ден (Китай)

5. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)

6. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

Третья разминка

7. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

8. Оксана Вуиламо – Флавьен Жиньо (Франция)

9. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

10. Ним Дэвисон – Шайлеш Коллер (Великобритания)