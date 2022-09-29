Глава ОКР: «Сейчас на повестке главный вопрос – подготовка к Парижу-2024. Мы абсолютно не отстранены, мы полноценный олимпийский комитет»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассчитывает на допуск российской сборной к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы продолжаем цикл наших встреч, которые проводили в рамках нашей обычной работы. Это совместные мероприятия с национальными олимпийскими комитетами дружественных стран. Безусловно, сейчас на повестке самый главный вопрос – подготовка к Парижу-2024.

Мы своим партнерам и друзьям предлагаем наши многочисленные обширные возможности в плане спортивно-тренировочных арен и баз, на которых наши коллеги могут готовить свои команды в том числе к Олимпийским играм. Олимпийское движение – не только быстрее, выше, сильнее, но и вместе», – приводит слова Позднякова Sport24.

«Мы абсолютно не отстранены, мы являемся полноценным олимпийскими комитетом, участником международного олимпийского движения. Мы работаем как обычно, наши представители работают во всех комиссиях, приглашаются на все заседания.

Текущая политическая обстановка как никогда давит на международное олимпийское движение, которому не всегда достойно удается этому противостоять. Я уверен, что, сплотившись и беря за основу олимпийскую хартию, мы преодолеем все сложности и трудности текущего периода», – цитирует Позднякова «Р-Спорт» на форуме «Россия – спортивная держава» в Кемерово.

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