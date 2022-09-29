Поздняков об Олимпиаде-2028: «Уверен на 100%, что Россия там будет. Команда должна не просто поехать, а занять место не ниже третьего в общем зачете»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Россия займет как минимум третье место на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

«Безусловно, отдельной частью стратегии 2028 года будет подготовка олимпийского резерва к ОИ-2028.

Осталось шесть лет до Олимпиады в Лос-Анджелесе, и уже сегодня мы закладываем основание и фундамент той олимпийской команды, которая должна будет поехать в Лос-Анджелес. Я уверен, сто процентов мы там будем.

И не просто поехать, а достойно выступить – занять место не ниже третьего в общекомандном олимпийском зачете. Потому что именно на территории сильного соперника мы должны показать свои лучшие качества, которые присущи россиянам», – сказал Поздняков.

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