Станислав Поздняков: «Многие члены МОК, осознав иррациональность санкций, настроены на возвращение наших спортсменов»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассчитывает на допуск российских спортсменов к Олимпийским играм.

Летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, зимняя – в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«За всеми мероприятиями с участием наших спортсменов очень внимательно следят за рубежом, и мы даже получаем обратную связь. В нынешних условиях мы организуем нашу деятельность вариативно, с учетом сценариев возможных событий, мы готовы к любому из них.

Базовый и предпочтительный сценарий – возвращение российских спортсменов на международные старты в преддверии Олимпийских игр 2024 и 2026 годов. ОКР в рамках своей компетенции делает все, чтобы санкции в отношении российских спортсменов были отменены.

По итогам консультаций, организованных по инициативе МОК (Международного олимпийского комитета – Sports.ru), упомянутый базовый сценарий является предпочтительным и для МОК, и для международных федераций», – цитирует ТАСС заявление Позднякова на исполкоме ОКР.

«Нельзя лишить права человека на профессию, исходя из его национальной принадлежности. Мы надеемся, что решение CAS (Спортивного арбитражного суда – Sports.ru) будет вынесено до конца года. После этого вернемся к вопросу целесообразности членства МОК.

Могу сказать, что многие члены МОК, осознав иррациональность санкций, настроены на возвращение наших спортсменов на международную арену», – приводит слова Позднякова «СЭ».

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности