Решение по делу Валиевой могут не обнародовать, так как она является защищенным лицом

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание ТАСС Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Решение по антидопинговому расследованию в отношении Камилы Валиевой могут не обнародовать, потому что фигуристка является защищенным лицом в силу возраста.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», – сказала Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиевой 16 лет. На Играх ей было 15.

Решение по делу Камилы Валиевой огласят в октябре

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

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