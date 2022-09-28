Решение по делу Валиевой могут не обнародовать, так как она является защищенным лицом

Решение по антидопинговому расследованию в отношении Камилы Валиевой могут не обнародовать, потому что фигуристка является защищенным лицом в силу возраста.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства ( ) Вероника Логинова.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», – сказала Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиевой 16 лет. На Играх ей было 15.

Решение по делу Камилы Валиевой огласят в октябре

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет