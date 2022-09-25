Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Зачем тренерский штаб возвращает Валиеву в пекинский ад? Вы же оставили ее в тот момент на растерзание – и вы швыряете ее в это снова»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов высказался о новой произвольной программе .

Программа Валиевой посвящена ситуации, в которую фигуристка попала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о ее положительной допинг-пробе в декабре прошлого года.

«Посмотрел произвольную программу Камилы Валиевой, о которой читаю весь вечер и солидарен с теми, кто задается вопросом – а зачем?

Зачем тренерский штаб насильно возвращает девочку в пекинский ад и заставляет эксплуатировать данную тему? Зачем эти фрагменты новостей в начале и капюшон в конце?

У вас еще идет разбирательство. У вас впереди вердикт и, с вероятностью крайне высокой, дальнейшие не самые приятные точки соприкосновения с WADA/CAS.

Валиева пережила чудовищный стресс, это история, которая оставила рубец и которая будет преследовать ее и без этой программы. Даже как показательный номер – это колоссальное испытание, а уж использовать это весь сезон – зачем? Ради чего?

Вы же ее оставили в тот момент на растерзание, вы не проводили и она в ужасе пробегала микст и вы же швыряете ее в это снова. Недоумение. Просто недоумение», – написал Конов.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала