Допинг-проба B российской фигуристки дала положительный результат.

Об этом сообщает со ссылкой на американского журналиста .

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что расследование по делу Валиевой завершено. Гендиректор агентства Вероника Логинова заявила, что примерные сроки окончания слушаний по делу фигуристки – конец сентября – начало октября.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет