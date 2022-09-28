Решение по делу Камилы Валиевой огласят в октябре

Вердикт по антидопинговому расследованию в отношении огласят в октябре.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства ( ) Вероника Логинова.

«По Валиевой идет процедура обработки результатов. Дату оглашения результатов назвать не можем. Ориентировочно – октябрь. Подчеркну, что расследование проводилось в отношении персонала спортсменки, в него входит в том числе тренерский штаб.

Что касается информации о том, что найдены неопровержимые доказательства вины спортсменки, никак комментировать не могу. Понятия не имею, откуда такие данные.

Что касается возможного наказания Валиевой, то в кодексе WADA мы можем увидеть, какие санкции предусмотрены за те или иные нарушения. Стандартный срок по кодексу – четыре года. Но ДАК (дисциплинарный антидопинговый комитет) может принять разные решения в зависимости от обстоятельств. В дальнейшем это решение может быть оспорено в разных инстанциях.

Есть особые правила обнародования информации о защищенном лице. Пока не могу сказать, будет ли опубликована информация по Валиевой», – сказала Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу