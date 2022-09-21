РУСАДА не подтвердило информацию о наличии доказательств против Валиевой: «Расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не подтвердило информацию о том, что по делу Камилы Валиевой были собраны убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны фигуристки. 

Ранее спортивный агент Андрей Митьков в телеграм-канале сообщил, что «РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)». 

«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица», – заявили в пресс-службе РУСАДА.

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