РУСАДА не подтвердило информацию о наличии доказательств против Валиевой: «Расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица»

Российское антидопинговое агентство ( ) не подтвердило информацию о том, что по делу были собраны убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны фигуристки.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков в телеграм-канале сообщил, что «РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)».

«РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования РУСАДА не раскрывает.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица», – заявили в пресс-службе РУСАДА.