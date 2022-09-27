Алексей Железняков: «Почему приезд Дэвис и Смолкина в Россию должен быть какой-то сногсшибательной новостью? Это наши ребятки»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о том, что танцевальный дуэт и заявлен на этапы Гран-при России.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной.

«Почему приезд Дианы и Глеба в Россию должен быть какой-то сногсшибательной новостью? Это наши ребятки – они в сборной России и должны были выступать на этапах российской серии Гран-при.

Прекрасно, что выступят в Москве и Перми. Ребята очень сильно выросли в профессиональном плане – создают очень серьезную конкуренцию ведущим танцевальным парам России. Меня не должно удивлять, что ребята будут выступать на наших же, российских этапах Гран-при», – сказал Железняков.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?