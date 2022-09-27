Татьяна Тарасова: «Если Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут»

Тренер по фигурному катанию считает, что и выступят на Гран-при России.

Спортсмены заявлены на этапы в Москве и Перми. Сейчас Дэвис и Смолкин находятся в США, контрольные прокаты они пропускали.

«А как вы думаете? Если они заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут», – рассказала Тарасова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США