Татьяна Тарасова: «Если Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на Гран-при России.

Спортсмены заявлены на этапы в Москве и Перми. Сейчас Дэвис и Смолкин находятся в США, контрольные прокаты они пропускали.

«А как вы думаете? Если они заявлены на Гран-при, почему они должны не приехать? Если так написано, значит, будут», – рассказала Тарасова.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные