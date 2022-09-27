Ренат Лайшев: «Надо перестать ставить акцент на Дэвис и Смолкине. У России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявлен на этапы Гран-при России.
Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной.
«Не такая уж интересная информация по судьбе Дэвис и Смолкина. Мы видели много интересных направлений, да и сборная сейчас в прекрасном состоянии.
Надо перестать ставить акцент на Диане и Глебе. Нужно рассматривать остальных – у России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов. Думаю, данное направление сейчас намного интереснее», – сказал Лайшев.
Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?