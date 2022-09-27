Ренат Лайшев: «Надо перестать ставить акцент на Дэвис и Смолкине. У России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов»

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Ренат Лайшев Самбо-70 Серия Гран-при России Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин заявлен на этапы Гран-при России.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной.

«Не такая уж интересная информация по судьбе Дэвис и Смолкина. Мы видели много интересных направлений, да и сборная сейчас в прекрасном состоянии.

Надо перестать ставить акцент на Диане и Глебе. Нужно рассматривать остальных – у России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов. Думаю, данное направление сейчас намного интереснее», – сказал Лайшев.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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