Ренат Лайшев: «Надо перестать ставить акцент на Дэвис и Смолкине. У России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов»

Президент центра спорта и образования высказался о том, что танцевальный дуэт и заявлен на этапы Гран-при России.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной.

«Не такая уж интересная информация по судьбе Дэвис и Смолкина. Мы видели много интересных направлений, да и сборная сейчас в прекрасном состоянии.

Надо перестать ставить акцент на Диане и Глебе. Нужно рассматривать остальных – у России капитал своих прекрасных и талантливых спортсменов. Думаю, данное направление сейчас намного интереснее», – сказал Лайшев.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?