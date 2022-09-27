Жулин о том, что Дэвис и Смолкин заявлены на этапы Гран-при России: «Учитывая, какая сейчас ситуация, допускаю, что они не приедут»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о том, что танцевальный дуэт и заявлен на этапы Гран-при России.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. Ранее они пропустили контрольные прокаты сборной.

«Учитывая то, какая сейчас ситуация, вполне допускаю, что они не приедут», – сказал Жулин.

Дэвис и Смолкин заявлены на этапы Москве и Перми, Степановой и Букина нет в списках. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?