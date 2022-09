У Худайбердиевой и Базина – California Dreamin’, у Пасечник и Некрасова – Gasolina. Вся музыка для ритм-танцев у дуэтов

Российские танцевальные дуэты представили новые ритм-танцы на контрольных прокатах в Москве.

Елизавета Пасечник – : Daddy Yankee – Gasolina

– : Havana 1957 – Orishas + Samba Brazilian Batucada Band – Samba Vocalizado

– : Daddy Yankee – Boom Boom Girl + Prince Royce – Adicto + Pitbull – The Anthem

– : Мишель Брусе, Морис Риш, и Ролан Жиро – Dites, ça vous dirait... avec moi?

– Андрей Багин: Ibeyi – River

Екатерина Миронова – Евгений Устенко: La Lupe – Puro Teatro/Me Siento Guajira

– : Хосе Фелисиано – California Dreamin’, C.F.D. – I Like It Like That.