У Худайбердиевой и Базина – Sweet Dreams, у Мироновой и Устенко – саундтрек к «Дюне». Вся музыка для произвольных танцев у дуэтов

Сегодня российские танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– : Vangelis, Nic Raine, Choir, Orchestra & Maria Bildea – Roxane’s Dance/Eastern Path/The Charge (OST «Александр»).

– : Cinematic Pop – Sweet Dreams (Are Made of This) (feat. McKenna Breinholt); Mihir Bhuta & Nishith Mehta – Passion Symphony; Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This).

Елизавета Пасечник – : Tommee Profitt – Dark Conscience (Instrumental); 2WEI, Tommee Profitt & Fleurie – Mad World.

Софья Тютюнина – Андрей Багин: Сергей Рахманинов – Piano Concerto No. 2 in C Minor.

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано: Klaus Nomi – Cold Song; Антонио Вивальди – Времена года (Concerto for Violin, Op. 8 No. 4: Allegro).

Екатерина Миронова – Евгений Устенко: Ханс Циммер – The Shortening of the Way/Paul’s Dream (OST «Дюна»).

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд: Николай Римский-Корсаков – «Шехерезада» (Festival at Baghdad/The Young Prince and the Young Princess) в исполнении New York Philharmonic & Alan Gilbert.