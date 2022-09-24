Контрольные прокаты сборной России. Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол, Хавронина и Чиризано покажут произвольные танцы

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25 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами. 

Контрольные прокаты сборной России

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

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