Контрольные прокаты сборной России. Худайбердиева и Базин, Кагановская и Ангелопол, Хавронина и Чиризано покажут произвольные танцы

25 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами.
Контрольные прокаты сборной России
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Софья Тютюнина – Андрей Багин
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
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