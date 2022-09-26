«У тебя прям вена такая. Я бы по ней сделала татуировку». Первый канал показал съемки превью для контрольных прокатов с Трусовой, Валиевой и Туктамышевой

Первый канал показал сюжет о съемках превью для контрольных прокатов сборной России, проходивших в Москве 24-25 сентября.

В съемках участвовали фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Софья Муравьева. Ролики использовались для презентации спортсменок перед выходом на лед.

«У тебя прям вена такая. Я бы по ней сделала татуировку», – сказала Туктамышева Валиевой, показывая в сторону ключицы.

«Веточка, да? С цветочком», – рассмеявшись ответила Камила.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала