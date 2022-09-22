Губерниев о деле Валиевой: «Давайте разберемся – был допинг или нет. Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки не слышали»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об информации про положительную допинг-пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Давайте все-таки разберемся – был допинг или нет. Я еще давно задавал вопрос: «Допинг или проклятые империалисты подсыпали»? Каким образом образовалось запрещенное вещество? Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки с ее представителями не слышали.

Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Все может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Все ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.

Пока все молчат, а все остальное – в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чертовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик – а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон. Этери Тутберидзе что-то говорила? Нет. Валиева? Нет. Ее представители? Нет. Значит, оклеветали проклятые империалисты. Ничего не было! Подставили и подсыпали – заговор против России.

Если говорить серьезно, то должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даем фору тем, которые что-то там пишут», – сказал Губерниев.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные