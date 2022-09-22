Губерниев о деле Валиевой: «Давайте разберемся – был допинг или нет. Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки не слышали»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об информации про положительную допинг-пробу «Б» российской фигуристки .

«Давайте все-таки разберемся – был допинг или нет. Я еще давно задавал вопрос: «Допинг или проклятые империалисты подсыпали»? Каким образом образовалось запрещенное вещество? Мы никаких объяснений ни от группы Тутберидзе, ни от спортсменки с ее представителями не слышали.

Сейчас говорить, что наших бьют и что проклятые империалисты оклеветали нашу девочку… Все может быть. Но вместе с тем хотелось бы понять: а что там вообще происходило? Все ж неспроста, как было в мультфильме про Карлсона.

Пока все молчат, а все остальное – в пользу бедных. Можно заклеймить позором проклятый Запад и чертовых империалистов. Но как по классике: а был ли мальчик – а был ли допинг? Нам пока никто не объяснил. Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон. что-то говорила? Нет. Валиева? Нет. Ее представители? Нет. Значит, оклеветали проклятые империалисты. Ничего не было! Подставили и подсыпали – заговор против России.

Если говорить серьезно, то должны быть какие-то факты с обеих сторон. Пока можно сказать, что от недостатка информации рождаются самые разные слухи. И мы своим молчанием отчасти даем фору тем, которые что-то там пишут», – сказал Губерниев.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу