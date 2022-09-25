Лайшев о новой произвольной Валиевой: «Это задумка тренерского штаба Тутберидзе, определенный ответ злопыхателям»

Президент «Самбо-70» высказался о новой произвольной программе Камилы Валиевой.

Программа посвящена ситуации, в которую попала Камила на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда объявили о ее положительной допинг-пробе.

«Думаю, это задумка тренерского штаба , тренерского штаба во главе с президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым, всей нашей олимпийской сборной.

Это определенный ответ злопыхателям. Камилу ничего не сломило, она умница и молодец, хочу ее поздравить с прекрасным выступлением.

Также хочу поздравить всю нашу сборную, фигуристы находятся в великолепной форме, в прекрасном настроении.

Это не может не радовать огромную армию почитателей российского фигурного катания не только в нашей стране, но и за рубежом», – сказал Лайшев.

Видео произвольной программы Камилы Валиевой на контрольных прокатах, которую она посвятила ситуации на Олимпиаде-2022