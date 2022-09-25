Елена Радионова: «Программа Валиевой очень понравилась – сильная, до мурашек. Когда спортсмен переживает внутри такую боль, зритель это чувствует»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 заявила, что осталась под сильным впечатлением от новой произвольной программы .

Программа Валиевой посвящена ситуации, в которую фигуристка попала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о ее положительной допинг-пробе в декабре прошлого года.

«Программа Камилы очень понравилась – сильная, просто до мурашек. Она так чувственно ее катала, пропустила ее через себя.

Когда спортсмен переживает внутри такую боль, зритель это чувствует, потому что это неподдельные эмоции. Камила, как всегда, была шикарна», – сказала Радионова.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

Елена Вайцеховская: «Произвольная Валиевой ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг – не преступление. В другой стране она имела бы все шансы быть освистанной»