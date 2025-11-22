5

Миура и Кихара, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко вышли в финал Гран-при в парном катании

Миура и Кихара с лучшим результатом вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.

Определился состав участников финала Гран-при по фигурному катанию в парах. 

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пары

Участники

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 30 очков

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 28

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 28

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 28

5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 28

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 24

Запасные

1. Вэньцзин Суй – Цун Хань (Китай)

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Опубликовала: Мария Величко
