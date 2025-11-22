Миура и Кихара, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко вышли в финал Гран-при в парном катании
Миура и Кихара с лучшим результатом вышли в финал Гран-при по фигурному катанию.
Определился состав участников финала Гран-при по фигурному катанию в парах.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пары
Участники
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 30 очков
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 28
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 28
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 28
5. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 28
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 24
Запасные
1. Вэньцзин Суй – Цун Хань (Китай)
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Опубликовала: Мария Величко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости