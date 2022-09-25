Гончаренко о контрольных прокатах: «Все девчонки – просто супер. Валиева – ожидаемо божественно в своем необыкновенном катании»

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о новых произвольных программах российских фигуристок, с которыми они выступили на контрольных прокатах.

«Что могу сказать, наслаждаюсь прокатами наших девочек, в этом году одна лучше другой, очень интересные программы.

Очень интересная постановка у Софьи Муравьевой, потрясающая и такая серьезная программа у Лизы Туктамышевой, для меня она в новом ракурсе раскрылась в этой программе.

Вообще все девчонки просто супер, и Камила Валиева – просто божественно, ожидаемо божественно в своем необыкновенном катании», – сказала Гончаренко.

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?