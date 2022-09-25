Александр Жулин: «Валиева – настоящее явление! Многие отлично выступили, жалею, что наш безумный мир этого не видит»

Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от выступлений фигуристок с произвольными программами на контрольных прокатах.

«Наибольшее впечатление после прокатов оставила Камила Валиева. Она настоящее явление!

Аделия Петросян и Софья Муравьева показали хорошие программы, многие показали отличное выступление. Я безумно жалею, что наш безумный мир этого всего не видит.

По поводу того, опасно ли поднимать Валиевой такую тему в выступлении, пока все не кончилось: нет, не опасно. Человек высказался и сказал то, что посчитал нужным», – сказал Жулин.

«Очень хорошая программа и очень хорошие эмоции от программы Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала.

Когда она придет в свое нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернется.

Программа очень хорошая и эмоциональная. Она катается очень по-взрослому. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», – цитирует Жулина «Чемпионат».

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?