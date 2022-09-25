Александр Жулин: «Валиева – настоящее явление! Многие отлично выступили, жалею, что наш безумный мир этого не видит»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от выступлений фигуристок с произвольными программами на контрольных прокатах.

«Наибольшее впечатление после прокатов оставила Камила Валиева. Она настоящее явление!

Аделия Петросян и Софья Муравьева показали хорошие программы, многие показали отличное выступление. Я безумно жалею, что наш безумный мир этого всего не видит.

По поводу того, опасно ли поднимать Валиевой такую тему в выступлении, пока все не кончилось: нет, не опасно. Человек высказался и сказал то, что посчитал нужным», – сказал Жулин.

«Очень хорошая программа и очень хорошие эмоции от программы Камилы Валиевой. Видно, что она пока чуть не в форме, потому что она немного набрала.

Когда она придет в свое нормальное состояние, то там будут четверные без проблем, и тройной аксель вернется.

Программа очень хорошая и эмоциональная. Она катается очень по-взрослому. Камила — моя любимая фигуристка, что тут скрывать», – цитирует Жулина «Чемпионат».

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