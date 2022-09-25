Константинова о произвольной Валиевой: «Вытираю слезы, это прекрасно. Она погрузилась в страшный момент своей жизни и нашла в себе ресурс, чтобы сделать каждый элемент»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлениями от новой произвольной программы Камилы Валиевой.

«Я смотрела сейчас выступление Камилы, вытираю слезы, это прекрасно. Сколько угодно можно говорить, что у нее похожие образы в программах, но если это так красиво, я уже не знаю, что добавить.

Она уже с первых секунд плакала, я подумала – как она справится с прыжками, но она в каком-то потоке, в каком-то таком состоянии передавала это, что у меня сжималось сердце, я вспомнила все, что она прошла, то давление, та ответственность, которая легла на ее маленькие плечи.

Она снова погрузилась в страшный момент своей жизни, и смогла найти в себе ресурс, чтобы сделать каждый элемент. Меня это тронуло до глубины души.

И она накинула капюшон в конце – меня это просто потрясло. Мне хочется, чтобы она каталась как можно дольше, находила в себе силы справляться с трудностями. Она талант, и никто с этим не поспорит», – сказала Константинова.

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Видео произвольной программы Камилы Валиевой на контрольных прокатах, которую она посвятила ситуации на Олимпиаде-2022

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