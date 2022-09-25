Константинова о произвольной Валиевой: «Вытираю слезы, это прекрасно. Она погрузилась в страшный момент своей жизни и нашла в себе ресурс, чтобы сделать каждый элемент»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от новой произвольной программы Камилы Валиевой.

«Я смотрела сейчас выступление Камилы, вытираю слезы, это прекрасно. Сколько угодно можно говорить, что у нее похожие образы в программах, но если это так красиво, я уже не знаю, что добавить.

Она уже с первых секунд плакала, я подумала – как она справится с прыжками, но она в каком-то потоке, в каком-то таком состоянии передавала это, что у меня сжималось сердце, я вспомнила все, что она прошла, то давление, та ответственность, которая легла на ее маленькие плечи.

Она снова погрузилась в страшный момент своей жизни, и смогла найти в себе ресурс, чтобы сделать каждый элемент. Меня это тронуло до глубины души.

И она накинула капюшон в конце – меня это просто потрясло. Мне хочется, чтобы она каталась как можно дольше, находила в себе силы справляться с трудностями. Она талант, и никто с этим не поспорит», – сказала Константинова.

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?

Видео произвольной программы Камилы Валиевой на контрольных прокатах, которую она посвятила ситуации на Олимпиаде-2022