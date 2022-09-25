Камила Валиева: «У каждого своя трактовка слова «вера». Для меня – такая, которую я не хотела бы произносить»

Российская фигуристка рассказала, что загадала слово «вера» в новой короткой программе.

В субботу Валиева исполнила на контрольных прокатах короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

В программе с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.

«Я загадала слово «вера», у каждого своя трактовка этого слова. Для меня такая трактовка, которую я не хотела бы произносить», – сказала Валиева.

«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть