Камила Валиева: «У каждого своя трактовка слова «вера». Для меня – такая, которую я не хотела бы произносить»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что загадала слово «вера» в новой короткой программе.

В субботу Валиева исполнила на контрольных прокатах короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

В программе с помощью азбуки Морзе было зашифровано послание для болельщиков.

«Я загадала слово «вера», у каждого своя трактовка этого слова. Для меня такая трактовка, которую я не хотела бы произносить», – сказала Валиева.

«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть

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