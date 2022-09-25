Ренат Лайшев: «Валиева выросла, окрепла и стала кататься более уверенно и грациозно, как мне кажется»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» поделился впечатлениями от первого дня контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Все очень красиво и ровно откатали, оставили приятные впечатления, все было на высочайшем уровне. Мне очень понравился прокат . Она выросла, окрепла и стала кататься более уверенно и грациозно, как мне кажется. Переходный возраст вообще опасный, он может по-разному повлиять на каждого, но все молодцы.

Трусова и Туктамышева очень понравились очень, было красиво. Жалко, что Щербаковой не было из-за травмы.

Среди мужчин было все ровно, я не заметил провальных прокатов. Очень насыщенный день. Не было никаких сомнений, что советская и российская школа фигурного катания как была, так и остается великой», – рассказал Лайшев.