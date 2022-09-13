Ренат Лайшев: «Футбол – народный вид спорта, а фигурное катание – как вид искусства. Про футболистов не было столько разговоров как про наших фигуристок и Тутберидзе»

Теги премьер-лига Россия сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Ренат Лайшев Футбол

Ренат Лайшев сравнил популярность фигурного катания и футбола в России.

«Где-то на каком-то этапе особенно на Олимпиаде, внимание к фигурному катанию было намного больше.

Футбол – это народный вид спорта и всегда им будет, а фигурное катание – это как вид искусства. Можно сравнить только с художественной гимнастикой, если говорить о спорте и о привлечении женщин в мире.

Женщины делают аудиторию, которая не так любит футбол, как фигурное катание», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70»

Лайшев привел в пример случай на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда фигуристку Камилу Валиеву обвинили в допинге. Он отметил, что тогда весь мир следил за ситуацией.

«Ни про одного футболиста столько не было разговоров, сколько про наших фигуристок и про Тутберидзе», – добавил Лайшев.

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