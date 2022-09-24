Егор Базин: «Не ожидал, что будет так хотеться выйти на лед. Мы достаточно неплохо готовы и смогли показать картинку нашего танца. Будем еще улучшать»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин поделились впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России.

Базин: Мы очень давно не выступали — с чемпионата России прошлого года. Не ожидал, что будет так хотеться выйти на лед. Мы достаточно неплохо готовы и смогли показать картинку нашего танца. Будем еще улучшать. Мы пытаемся сделать паркетную латину. Тут очень много работы. Это сложно перенести на лед.

Худайбердиева: Мы хотим, чтобы это было действительно хорошо, действительно в стиле, на 10.0 и + 5 баллов. Мы проделали большую работу с нашим хореографом — специалистом по латиноамериканским танцам. Конечно, это сложно, но на сегодняшний день мы выступили хорошо.

— Как возникла идея с платьем-трансформером?

Худайбердиева: Я изначально хотела просто леопардовое платье. А потом у нас были перестановки с музыкой.

Базин: Изначально была другая — еще круче было бы, но и так тоже хорошо.

Худайбердыева: И мне почему-то захотелось под определенную музыку поменять образ. Почему бы не сделать платье-трансформер? И мы с Евгенией Косыгиной и с моим специалистом по костюмам Марией Панасюткиной придумали это. Было очень сложно сделать так, чтобы все сидело по фигуре. Сегодня мы впервые попробовали целиковый прокат в этих костюмах. Не думали, что так долго будут шить платье. Будем дорабатывать.

— Как настрой на сезон?

Базин: Сейчас круче настроение, чем когда обычный международный сезон. В нашем случае.

Худайбердиева: Мы через многое прошли вместе, мы поняли, что хотим продолжать, кататься только потому, что нам в кайф. Мы уже говорили, что было приятное и легкое межсезонье, мы в восторге от программ, не переживали даже. Мы работаем прогрессировать, быть лучше вне зависимости от наших соперников, быть лучшими.