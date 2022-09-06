Трусова, Косторная, Туктамышева, Коляда, Кондратюк выступят в юбилейном шоу Плющенко в ноябре

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал юбилейное шоу «35 лет на льду».
«Даже не верится! 35 лет на льду! В мой юбилей все мои друзья спортсмены и артисты соберутся поздравить меня! И я готовлю для вас много сюрпризов! До встречи 6 ноября в Питере в Ледовом дворце и 12 ноября в Москве на ВТБ Динамо Арене!» – написал Плющенко.
Среди участников шоу заявлены российские фигуристы Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Елена Ильиных, Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр Плющенко.
Специальными гостями станут Дима Билан, Сергей Полунин и Филипп Киркоров.