Трусова, Косторная, Туктамышева, Коляда, Кондратюк выступят в юбилейном шоу Плющенко в ноябре

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию анонсировал юбилейное шоу «35 лет на льду».

«Даже не верится! 35 лет на льду! В мой юбилей все мои друзья спортсмены и артисты соберутся поздравить меня! И я готовлю для вас много сюрпризов! До встречи 6 ноября в Питере в Ледовом дворце и 12 ноября в Москве на ВТБ Динамо Арене!» – написал Плющенко.

Среди участников шоу заявлены российские фигуристы , , Марк Кондратюк, , , Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр Плющенко.

Специальными гостями станут Дима Билан, Сергей Полунин и Филипп Киркоров.