Контрольные прокаты сборной России. Худайбердиева и Базин, Морозова и Нарижный, Хавронина и Чиризано покажут ритм-танцы

24 сентября стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут танцевальные дуэты.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15:00 по московскому времени (24 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала
Участники
Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Софья Тютюнина – Андрей Багин
Ирина Хавронина – Дарио Чиризано
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных