Контрольные прокаты сборной России. Худайбердиева и Базин, Морозова и Нарижный, Хавронина и Чиризано покажут ритм-танцы

24 сентября стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут танцевальные дуэты.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15:00 по московскому времени (24 сентября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Участники

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Екатерина Миронова – Евгений Устенко

– Дэвид Нарижный

Елизавета Пасечник –

– Андрей Багин

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Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных