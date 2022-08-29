Хендрикс, Голд, Паганини, Кийбус, Томоно и Мессинг выступят на Nebelhorn Trophy 2022

Стал известен список фигуристов, которые выступят на турнире Nebelhorn Trophy 2022.

Соревнования пройдут 20-24 сентября в немецком Обертстдорфе.

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Грейси Голд, Старр Эндрюс (обе – США), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Маделин Скизас (Канада), Алексия Паганини (Швейцария), А Сун Ен, Со Ен И (обе – Южная Корея).

Мужчины: Казуки Томоно (Япония), Киган Мессинг, Роман Садовский (оба – Канада), Лиам Капейкис (США), Иван Шмуратко (Украина), Михаил Селевко (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Ли Си Хен, Чха Ен Хен (оба – Южная Корея).

Пары: Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Камилла Ковалева – Павел Ковалев (Франция), Софья Голиченко – Артем Даренский (Украина), Кэти Макбет – Нэтан Бартоломей (США),

Танцы на льду: Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Молли Сезанек – Егор Егоров (США), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия).

Полный список участников турнира можно посмотреть здесь.