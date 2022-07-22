Распределение фигуристов по этапам Гран-при сезона-2022/23: Малинин выступит в США и Финляндии, Уно – в Канаде и Японии, Чен не заявлен на серию

Стало известно распределение фигуристов по этапам в сезоне-2022/23.

Российские фигуристы не выступят в серии Гран-при из-за ситуации на Украине.

Олимпийский чемпион Нэтан Чен не заявлен на этапы серии.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Мужчины

Норвуд, США

21-23 октября

Брендан Керри (Австралия), Уэсли Чу (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Сена Мияке (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Донован Каррильо (Мексика), Лиам Капейкис (США), Илья Малинин (США), вакантное место для фигуриста из США.

Миссиссага, Канада

28-30 октября

Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Цзинь Боян (Китай), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Шома Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США).

Grand Prix de France

Анже, Франция

4-6 ноября

Уэсли Чу (Канада), Георгий Рештенко (Чехия), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), (Япония), Казуки Томоно (Япония), (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Иван Шмуратко (Украина), вакантное место для фигуриста из Франции.

MK John Wilson Trophy

Шеффилд, Великобритания

11-13 ноября

Владимир Литвинцев (Азербайджан), Кори Цирцелли (Канада), Роман Садовский (Канада), Грэм Ньюберри (Великобритания), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато (Япония), Коширо Шимада (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Денис Васильев (Латвия), Джимми Ма (США), вакантное место для фигуриста из Великобритании.

NHK Trophy

Саппоро, Япония

18-20 ноября

Маурицио Цандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Цзинь Боян (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Томоки Хиваташи (Япония), вакантное место для фигуриста из Японии.

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

25-27 ноября

Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Вальтер Виртанен (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуеши Хонда (Япония), Шун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).