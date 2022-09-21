РУСАДА собрало убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (Андрей Митьков)

Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что дата слушаний по итогам расследования допингового дела Камилы Валиевой до сих пор не назначена.
«Дата слушаний по «делу Валиевой» до сих пор не назначена (хотя с момента объявленного завершения расследования РУСАДА – 14 сентября – прошла ровно неделя) – потому что – барабанная дробь!!! – никак не удается согласовать присутствие на слушаниях хотя бы трех членов ДАК (дисциплинарного антидопингового комитета – Sports.ru) РУСАДА.
Это – минимально необходимая квота для проведения слушаний (любых) в ДАК РУСАДА.
Членов ДАК РУСАДА – восемь человек. И в феврале, во время Олимпиады-2022, когда стало известно о положительной пробе Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России и ее временном отстранении, наложенном РУСАДА, они действовали оперативно – в течение суток собрали экспертов, провели заседание и сняли временное отстранение. По данным источников, присутствовали почти в полном составе, голосовали единогласно.
Причина нынешнего поведения членов ДАК РУСАДА по-человечески – более чем понятна.
По данным наших источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).
Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА – они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции.
Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено», – написал Митьков.
Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет