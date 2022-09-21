Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился мнением о допинговом деле Камилы Валиевой.

В пробе спортсменки, сданной после чемпионата России, нашли запрещенный препарат триметазидин.

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на все, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но, надеемся на лучшее.

Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности , одну из лучших фигуристок страны.

К сожалению, она попала в очень неприятную ситуацию, но мы все ее поддерживаем и желаем удачи», – рассказал Далалоян.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет