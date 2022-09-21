Далалоян о допинговом деле Валиевой: «Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов»

Теги сборная России допинг женское катание Артур Далалоян Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился мнением о допинговом деле Камилы Валиевой.

В пробе спортсменки, сданной после чемпионата России, нашли запрещенный препарат триметазидин.

«Как мы в последнее время поняли, политика может повлиять на все, даже на спорт. Поэтому, к сожалению, никто этого не исключает. Но, надеемся на лучшее.

Лично я совершенно не верю, что там был допинг. Это абсолютно выдуманная история, которая направлена на то, чтобы сломить российских спортсменов, в частности Камилу Валиеву, одну из лучших фигуристок страны.

К сожалению, она попала в очень неприятную ситуацию, но мы все ее поддерживаем и желаем удачи», – рассказал Далалоян.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные