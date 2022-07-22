Коган о том, почему российские судьи не прошли экзамен в ISU: «Мне давали гарантии, что никакой предвзятости не будет. На деле все оказалось совершенно иначе»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган рассказал о том, почему российские судьи провалили экзамен Международного союза конькобежцев ( ) на повышение квалификации.

«Это можно было прогнозировать. К сожалению, все мы очень хорошо успели прочувствовать, насколько сильно сейчас политизирован спорт.

Не буду называть фамилии, но на конгрессе в Таиланде я лично общался с некоторыми руководителями ISU и просил их обратить внимание на то, чтобы по отношению к российским арбитрам не было откровенно предвзятого отношения на судейском экзамене во Франкфурте. И получил 100% гарантии, что никакой предвзятости не будет.

На деле все оказалось совершенно иначе. Я хорошо знаю ситуацию изнутри, поэтому так уверенно об этом говорю», – сказал Коган.