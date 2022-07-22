Коган о переходах спортсменов: «Получаем много запросов на возврат обратно в Россию. Многие из этих запросов уже удовлетворили»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган поделился мнением о смене гражданства российскими спортсменами.

«Не думаю, что совет во главе с новым президентом пойдет на нарушение своей же собственной конституции, в которой очень четко прописаны правила перехода спортсменов.

В этом отношении у нас и сейчас идет непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента.

Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат спортсменов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили.

У кого-то закончил кататься партнер, и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет – разные бывают истории.

Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Абстрактно говоря, человек сегодня запрашивает у нас релиз на переход в Германию, через два месяца уже хочет в Венгрию, а еще через какое-то время — в Эстонию.

Для меня это прежде всего говорит о том, что спортсмен хочет не кататься, а просто уехать из страны», – сказал Коган.