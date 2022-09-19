Лайшев о призовых для фигуристов: «ФФКР огласила достойные суммы. Мы должны устоять перед безумными и несправедливыми западными санкциями»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил размеры призовых для российских фигуристов в сезоне-2022/23.

«Я считаю, федерация огласила достойные суммы. Спортсмены получат дополнительную мотивацию для продолжения карьеры и выступления за нашу страну. В России огромное количество талантливых спортсменов. В последние годы создалась колоссальная конкуренция. Такие действия федерации позволят фигуристам развивать свое мастерство и не оглядываться на Запад.

Мы несем ответственность за будущее поколение и должны устоять перед безумными и несправедливыми западными санкциями. Мы должны создавать условия не только для фигуристов, но и представителей других видов спорта.

Могут ли такие суммы призовых сподвигнуть Загитову и Медведеву вернуться в спорт? Могут, конечно. Но я уже говорил, что фигурное катание отличается от других видов спорта дальнейшей рабочей перспективой после окончания карьеры.

Я могу сравнить фигуристов с боксерами. Они стремились стать олимпийскими чемпионами для того, чтобы получить путевку в профессиональный спорт. То же самое в фигурном катании: когда ты становишься чемпионом крупных соревнований, тебе приходят предложения выступать в шоу, а это очень хороший заработок», – цитирует Лайшева «Спорт день за днем».

«Правильно, надо стимулировать наших девчонок. Почему такая разница по сравнению с другими видами спорта? Фигурное катание очень популярно сейчас, финансируется телевидением. Большой спрос у зрителей, у любителей спорта и фигурного катания. Тут ничего удивительного нет, все абсолютно понятно», – сказал Лайшев «Чемпионату».

Призеры чемпионата России по фигурному катанию получат от 1 до 2,5 млн рублей. Медалисты финала Гран-при страны – от 500 тысяч до 1 млн