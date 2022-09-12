Ренат Лайшев: «Подсказал Загитовой улучшить качество речи, а на меня набросились ее поклонники»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» рассказал, что болельщики негативно отреагировали на его совет фигуристке работать над речью.

«Я подсказал Загитовой улучшить качество речи. Она улучшает, а на меня набросились ее поклонники, не понимая, что я директор общеобразовательной и спортивной школы. И я имею право своей ученице подсказать, над чем она должна была подработать.

И именно с этой точки зрения привел пример Жени Медведевой – как у нее сложена речь, как она изъясняется. И это только в пользу для Загитовой, чтобы она улучшала свою позицию жизненную.

А на меня там обрушились, что я такой негодяй, такой нехороший. Как это, поправляет нашу Загитову! Она не ваша, а наша!

А еще многие мне говорили: а, татарин, своих тащишь. И про Загитову, и про Валиеву. Объективно же мне Щербакова, Медведева, Загитова и Валиева одинаково нравятся, я ими восхищаюсь, и Липницкой тоже.

Девчонки просто сумасшедшие! И очень добрые, милые, хорошие. Но я еще и как педагог к ним отношусь», – сказал Лайшев.

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