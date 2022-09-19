«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем». Коган о турнире по шоу-программам в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о возможных участниках открытого турнира по шоу-программам в Москве.

Соревнования пройдут 18-19 марта. По условиям участия, фигуристы должны будут представить шоу-номер, ранее не показанный публично.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», – сказал Коган.

18-19 марта фигуристы выступят на открытом турнире по шоу-программам в Москве. Он пройдет в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцоров